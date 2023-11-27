Названы модные оттенки волос, которые станут хитом 2024 года

Эти четыре оттенка выгодно подчеркнут красоту, закрасят седину и будут выглядеть естественно на ваших локонах.

Когда как ни зимой сделать обновление своего имиджа. Так ведь хочется добавить красоты и ярких цветов в свою жизнь. А стилисты в это время рекомендуют самые актуальные оттенки зимы, которые будут в трендах весь следующий 2024 год. Рассказываем, на какие четыре оттенка следует обратить внимание, чтобы подчеркнуть свою красоту и быть на пике модных трендов.

Глянцевый медный или ковбойская медь

Какой цвет волос будет модным в 2024 году / Фото: pixabay.com

Это роскошный цвет, который подходит практически всем женщинам всех возрастов. Он сочетает в себе тёплый коричневый оттенок, насыщенный рыжий и красный. Из-за такой смеси этот цвет получил оригинальное название Cowboy Cooper или ковбойская медь. Сейчас многие мировые звезды предпочитают именно этот цвет волос, поскольку он делает образ ярким, стильным и заодно выглядит естественным.

Серо-голубой блонд или деним

Какой цвет волос будет модным в 2024 году / Фото: pixabay.com

Этот цвет стремительно ворвался в моду этой зимой после недолгого забвения. Такой оттенок волос точно не останется без внимания. Поэтому его следует выбирать тем, кто хочет быть звездой в кругу знакомых и друзей. Однако серо-голубой блонд подходит далеко не всем, поэтому следует быть осторожными при выборе. Больше всего он будет подходить молодым девушкам, имеющим холодный тип цвета кожи и светлые волосы. Но если хочется полностью сменить имидж, тогда стоит посоветоваться со своим мастером.

«Грязный» блонд

Какой цвет волос будет модным в 2024 году / Фото: pixabay.com

В трендах зимнего сезона 2023-2024 остаются светлые волосы с коричневым или серым подтоном. Такой тип окраски возможен в теплых и холодных оттенках блонда. Поэтому каждая женщина, стремящаяся к изменениям и совершенству, сможет выбрать для себя подходящий цвет.

Вишня с шоколадом

Какой цвет волос будет модным в 2024 году / Фото: pixabay.com

В этом сезоне медный красный оттенок является лидером, поэтому цвет «Chocolate Cherry» пригодится тем женщинам, которые хотят быть неотразимыми. Вишня с шоколадом – это идеальное сочетание коричневых и темно-красных оттенков. Этот цвет волос будет удачным выбором для брюнеток, что будет подчеркивать их красоту и придаст глубинный блеск волосам. А зима – это лучшее время для окрашивания волос в такой цвет, ведь летом пряди быстро выгорают на солнце. А в холодный период года цвет сохраняет свой насыщенный тон и глубину.

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