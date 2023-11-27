Просто смешайте и бросьте в барабан: будете удивлены результатом

Вы можете без проблем создать стиральный порошок в домашних условиях. Такое средство не только экономно, но и более полезно.

Можно ли сделать стиральный порошок своими руками? Оказывается, это не только возможно, но экономически выгодно. Такое средство будет содержать только компоненты, которые точно найдутся в каждом доме. Они доступны и не вредят здоровью.

Что нужно взять для стирального порошка своими руками:

7 столовых ложек кальцинированной соды;

7 столовых ложек натертого на крупной терке хозяйственного мыла;

2 столовые ложки столового уксуса;

3-4 капли любого эфирного масла для запаха (по желанию).

Смешайте тщательно все эти ингредиенты.

Такой стиральный порошок из хозяйственного мыла и соды прекрасно справляется не только с пятнами, он также придаст вашему белью свежести, особенно если вы добавите в него эфирное масло.

Также порошок своими руками универсален. Его можно использовать как в барабане уже вместе с грязной одеждой, так и залить в отсек для моющего средства. Здесь уже можете поступать так, как считаете необходимым.

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