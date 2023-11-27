Просто змішайте і киньте в барабан: будете здивовані результатом

Ви можете без проблем створити пральний порошок в домашніх умовах. Такий засіб не лише економний, але й більш корисний.

Чи можна зробити пральний порошок своїми руками? Виявляється, це не лише можливо, але й економічно вигідно. Такий засіб буде містити лише ті компоненти, які точно знайдуться в кожному домі. Вони є доступними і не шкодять здоров'ю.

Що потрібно взяти для прального порошка своїми руками:

7 столових ложок кальцинованої соди;

7 столових ложок натертого на крупній тертці господарського мила;

2 столові ложки столового оцту;

3-4 краплі будь-якої ефірної олії для запаху (за бажанням).

Змішайте ретельно всі ці інгредієнти.

Такий пральний порошок з господарського мила і соди чудово справляється не лише з плямами, він також надасть вашій білизні свіжості, особливо, якщо ви додасте в нього ефірну олію.

Також порошок своїми руками є універсальним. Його можна використовувати як в барабані вже разом з брудним одягом, так і залити у відсік для мийного засобу. Тут вже можете робити так, як вважаєте необхідним.

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