В Україні пенсіонерам збільшать розмір грошової підтримки

Українським пенсіонерам збільшать розмір грошової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

Як зазначається, з серпня цього року пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримують пенсії в розмірі менш як три тисячі гривень та не одержували з 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій, отримують виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

“ВПП ООН надавала таким пенсіонерам грошову допомогу (доплату до пенсії) на суму, якої не вистачало до трьох тисяч гривень (але не менше 100 грн). Її отримують біля 270 тисяч пенсіонерів”, - розповіли в Мінсоцполітики.

Водночас 24 листопада уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, яка збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3000 тисяч до 3250 грн. Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ВПП починають діяти вже у листопаді цього року.

Нагадаємо, що військова підтримка України потребує переосмислення.

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