Військова підтримка України потребує переосмислення: британський експерт озвучив проблеми

Більшість західних союзників, за винятком США, вичерпали свої запаси для допомоги озброєнням.

Військова підтримка західними союзниками України перебуває на дуже складному етапі, оскільки більшість країн, за винятком США, уже надіслали все, що могли.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник британської армії у відставці Глен Грант в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Латвія спустошила свої склади. Аналогічно вчинили Естонія та Чехія. Польща віддала величезну кількість обладнання і все ще очікує надходження нового", - перелічив він.

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За його словами, зараз ведеться активне переосмислення того, що робити далі, куди вкладати гроші, як купувати, наприклад, боєприпаси. Підтримувати Україну, стверджує Грант, вже не так просто.

"Ми досягли того етапу, коли уже Словаччина перейшла на інший бік, а Угорщина показала, що ті, хто дуже рішуче підтримує Україну, просто хочуть донести свою позицію до інших", - додав він.

Глент Грант відзначив з цього приводу візити до Києва упродовж кількох днів міністра зовнішніх справ Британії Кемерона, міністра оборони ФРН Пісторіуса та очільника Пентагону Остіна.

На його думку, Україні потрібно навести лад зі своєю дипломатією і доручати цю роботу людям відповідного рівня.

"Найкращі знавці своєї справи можуть впливати на збільшення підтримки від різних країн. Тому дипломатія є абсолютно життєво важливою", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав війну між Україною та Російською Федерацією "замороженим конфліктом". За його словами, цей “конфлікт” не можна вирішити шляхом надання зброї українській армії.

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