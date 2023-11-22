В ЄС заявили, що нарощують обсяг виробництва снарядів для України

Європейський Союз нарощує обсяг виробництва артилерійських снарядів для української армії.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє FREEДОМ.

"Зобов’язання, які я взяв на себе щодо виробництва боєприпасів, були прийняті до весни. Виробнича потужність становитиме 1 млн боєприпасів в основному калібру 155-152 мм. І ми хочемо постачати ці боєприпаси до України. Хотів би заявити перед парламентом, що виконаю це зобов’язання", - наголосив Бретон.

З його слів, країни-члени ЄС взяли зобов’язання постачати боєприпаси насамперед із власних запасів, а вже потім шляхом спільних закупівель. Бретон наголошує, що снаряди мають бути надані між створенням цієї промислової структури та її фактичним першим випуском продукції.

Що більше, зауважив комісар, обсяг виробництва одного мільйона снарядів до кінця 2023 року має бути перевищено.

"Ми хочемо швидко збільшити боєзапас. І, як я казав, до весни ми перевищимо цифру в 1 мільйон, а до кінця року, ймовірно, 1,3 або 1,4. Отже, справа рухається", - наголосив Тьєррі Бретон.

Як повідомлялося, у ЄС заявили, що не можуть постачати Україні більше зброї, бо вона йде на експорт. Зазначається, що виробничий потенціал оборонних підприємств у Європейському Союзі сягне мільйона артилерійських снарядів щороку, починаючи з весни 2024. Однак, 40% продукції продається за межі Європи.

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