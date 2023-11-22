Як вибори в США вплинуть на допомогу Україні: пояснення дипломата

Чим ближче до президентських виборів у США в листопаді 2024 року, тим більше проблем матиме Україна з подальшою підтримкою Америки.

Конгрес США може нарешті схвалити пакет допомоги для України в середині грудня. Про це говорять як експерти, так і українські депутати, які працюють з американськими колегами. Проте, досі не зрозуміло, чи точно демократи та республіканці про це домовилися, та яка сума там буде закладена.

Нагадаємо, через гостру політичну кризу щодо ухвалення федерального бюджету США на 2024 рік, Україна опинилася в заручниках передвиборчого протистояння між республіканцями та демократами. Невелика група трампістів на чолі з новим спікером Палати представників Майком Джонсоном блокує ухвалення пакету допомоги не лише для України, а й Ізраїлю та Тайваню на наступний рік.

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Після ухвалення Конгресом першої тимчасової резолюції, щоб уникнути "шатдауну" (зупинки роботи всіх американських держустанов), Адміністрація Байдена подавала до Конгресу свій законопроєкт на $106 млрд, який об’єднував не лише допомогу Україні на $61 млрд, а й Ізраїлю та Тайваню, а також укріплення кордону з Мексикою (останнє є ультимативною вимогою республіканців). Проте такий варіант через Палату представників не пропустив Майк Джонсон, де республіканці мають незначну більшість. Натомість вони проголосували свій законопроєкт, який передбачав допомогу виключно Ізраїлю на $14,3 млрд. Сенат його заблокував, і тепер очікується напрацювання компромісного документу, який може бути ухвалений у середині грудня.

У великому тексті про подальший розвиток подій ТСН.ua проаналізував три найбільш імовірні сценарії, коли:

допомога США збережеться на чинному рівні;

підтримка зменшуватиметься по мірі наближення до президентських виборів в Америці;

в США на президентських виборах переможе Дональд Трамп.

Також ТСН.ua попросив прокоментувати ці три можливих сценарії Стівена Пайфера, колишнього посла США в Україні, а нині старшого наукового співробітника Brookings Institution.

За його словами, перебіг війни, в тому числі здатність України перемагати, залежить не лише від обсягу військової та фінансової підтримки з боку США.

"Тим не менше, я сподіваюся, що підтримка України з боку США й Заходу в цілому збережеться й зростатиме. Я вірю, що Конгрес США схвалить пакет підтримки для України. Проте, наразі не зрозуміло, наскільки великим буде цей пакет. Сенат підтримує допомогу Україні, й якби було вільне голосування в Палаті представників, підтримка України там би легко пройшла", - наголошує Стівен Пайфер.

Проблема, на його думку, в тому, що спікер Палати представників (трампіст Майк Джонсон - ред.) контролює, які законопроекти виносяться на голосування в зал. До того ж, і до обрання на цю посаду, коли скинули Кевіна Маккарті, він не був прихильником України.

"Забезпечення додаткових пакетів підтримки у 2024 році на тлі президентської кампанії в США може стати проблемою, тому Адміністрація (Байдена - ред.) зараз просить $60 млрд. Підтримка США після 2024 року залежить від результатів виборів. Якщо Трамп переможе – а я дуже сподіваюся, що цього не буде, – подальша підтримка України з боку США буде під сумнівом", - підсумував дипломат.

Нещодавні соціологічні опитування, проведені в США, свідчать, що більшість американців підтримують надання військової допомоги Україні. Проте цей відсоток набагато вищий серед прихильників Демократичної партії, ніж Республіканської. Ті, хто підтримують республіканців, все більше порушують питання щодо обʼємів наданої допомоги. Конгресмени від Республіканської партії вимагають більшої підзвітності, прозорості та чітких термінів подальшої підтримки Києва. Зокрема, простіше кажучи, якої саме зброї, в яких кількостях та на яку суму потребує Україна для здійснення тої чи іншої контрнаступальної операції.