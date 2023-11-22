Байден і Сі Цзіньпін проігнорували участь у віртуальному саміті G20, де виступить Путін

Лідери США та Китаю відмовилися брати участь у віртуальному саміті "Великої двадцятки".

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальному саміті "Великої двадцятки" 22 листопада, де вперше від 2021 року виступить президент Росії Володимир Путін.

Про це пише Bloomberg.

Саміт лідерів G20, в якому вперше від початку війни з Україною вирішив взяти участь російський диктатор Володимир Путін, пройде без лідерів ключових світових держав.

Замість Сі Цзіньпіна Китай представлятиме прем'єр КНР Лі Цян. Хто замінить президента США Джо Байдена – наразі не відомо.

Як повідомив індійський міністр закордонних справ Вінай Кватра, у відеосаміті погодилися взяти участь більшість лідерів G20.

Як заявили у Кремлі, Путін має намір виступити з великою промовою, в якій торкнеться "ситуації у світовій економіці та фінансах", а також "кліматичного порядку денного, проблематики цифровізації та інших тем".

Очний саміт лідерів "двадцятки" проходив 9-10 вересня в Нью-Делі, і Індія запрошувала Путіна, але президент РФ, щодо якого видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, не наважився на поїздку, попри те, що Індія не є країною-учасницею МКС.

Нагадаємо, у Росії відреагували на заяву Зеленського щодо ліквідації Путіна.

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