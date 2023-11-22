Навіщо натирати кухонну плиту вазеліном: жир і нагар більше не прилипатимуть

Засіб з аптеки стане в нагоді для прибирання: ефект від застосування мазі на кухні вразить.

Постійно брудна кухонна плита – це дійсно проблема для багатьох господинь. А повсякчасне відмивання жиру та нагару вкрай дратує і втомлює. Особливо, коли на плиті багато важкодоступних місць – конфорок і ручок. Втім, є прекрасний засіб, який допоможе від проблеми забруднення. Розповідаємо, як за допомогою вазеліну впоратися із жиром та нагаром на кухонній плиті.

Як захистити плиту від жиру та нагару

Багато хто для захисту кухонної плити від бруду користується фольгою. А є досвідчені господині, які застосовують вазелін. Тоді поверхня довше залишається чистою, бо мазь створює захисну плівку.

Як використовувати вазелін для захисту плити? Спочатку потрібно дати плиті охолонути, а потім натерти маззю поверхню. В іншому випадку вазелін не візьметься. Втирати вазелін краще на чисту суху поверхню серветкою з мікрофібри.

Після нанесення вазеліну почекайте п’ятнадцять хвилин. Потім видаліть залишки мазі сухою серветкою. Цей спосіб допоможе вберегти вашу кухонну плиту від жовтих плям і розводів, також до неї не прилипатиме жир.

Як почистити духовку за допомогою вазеліну

Ця мазь також прекрасно впорається із забрудненням скла на дверцятах духовки. Вазелін видалить навіть застарілий жир. Аби відмити брудне скло духовки від жиру, потрібно нанести вазелін і залишити на 5-10 хвилин. Потім витріть залишки аптечного засобу та бруду паперовим рушником або чистою ганчіркою. І скло вашої духовки сяятиме чистотою.

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