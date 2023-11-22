Україна отримала від ЄС черговий транш допомоги на 1,5 млрд євро – на що підуть гроші

Євросоюз виділив новий транш макрофінансової допомоги Україні в сумі 1,5 мільярда євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Зараз наша підтримка України досягла 85 мільярдів євро. Буде більше. Ми запропонували 50 мільярдів євро для України до 2027 року", - зазначила вона.

За її словами, фінансова допомога від Європи підтримала економічну стабільність і спроможність надавати державні послуги України від початку великої війни.

Це вже восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД).

Як і попередні, його мають спрямувати на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.

Нагадаємо, Європарламент відкриє офіс у Києві для посилення підтримки українського парламенту. В ЄС обговорюють членство України.

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