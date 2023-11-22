Зеленський провів селектор: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський під час Ставки 22 листопада заслухав звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання, розподіл між бригадами. Також обговорювались зведення щодо ситуації на полі бою.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні. Заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога. Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Президент також отримав звіти щодо ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі.

"Хороші результати демонструє Чорноморський "зерновий коридор". Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів", - додав президент.

Нагадаємо, у Росії відреагували на заяву Зеленського щодо ліквідації Путіна.

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