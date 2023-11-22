Зеленский провел селектор: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский во время Ставки 22 ноября заслушал отчеты о поступлениях боеприпасов, техники, оборудования, разделе между бригадами. Также обсуждались сведения о ситуации на поле боя.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге. Заслушали информацию от разведок по некоторым международным событиям, а также планам врага. Армия РФ на этом этапе сделала зэков основным источником пополнения потерь на поле боя", – говорится в сообщении.

Президент также получил отчеты по ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе.

"Хорошие результаты демонстрирует Черноморский "зерновой коридор". Последние дни были рекордными по объемам перевозимых грузов", — добавил президент.

Напомним, в России отреагировали на заявление Зеленского о ликвидации Путина.

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