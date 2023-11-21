Зеленский рассказал, как "закончить войну завтра"

Зеленский не может сказать, сколько еще будет продолжаться война в Украине.

Глава государства Владимир Зеленский считает, что война может "завершиться завтра", если Владимир Путин выведет свои войска из Украины.

Об этом президент Украины сказал в интервью британскому таблоиду The Sun.

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"Россия может прекратить это (войну – ред.) завтра, если Путин прикажет своим войскам вывести войска", – ответил он коротко на вопрос, как можно завершить военные действия в Украине.

Но добавил, что "он не может сказать, сколько это будет продолжаться".

Издание пишет, что растет осознание того, что война на Украине не закончится быстро.

"Защитники Украины ошеломили мир, когда они остановили российскую джаггернауту в первые недели вторжения Путина и отложили наступление Кремля вокруг Киева, Харькова и Херсона, а линия фронта за год не сильно изменилась", — отмечают западные журналисты.

ТСН.ua собрал главные заявления Владимира Зеленского из интервью The Sun.

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