Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин хочет принять участие в виртуальном саммите G20 и "поговорить с западными лидерами" — СМИ

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1201
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин хочет принять участие в виртуальном саммите G20 и "поговорить с западными лидерами" — СМИ

Владимир Путин хочет "поговорить с западными лидерами" во время G20 / Фото: Associated Press

Пропагандисты заявляют, что Путин рассчитывает на переговоры с Западом.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе намерен принять участие в виртуальном саммите "Большой двадцатки" (G20) , организуемом Индией 22 ноября.

Об этом сообщил пропагандистский телеканал "Россия-1", передает таблоид Bild.

Россияне заявили, что диктатор благодаря онлайн-присутствию "впервые за долгое время сможет поговорить с западными лидерами".

В сентябре на саммите G20 в Нью-Дели Россию представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. О том, что следующий саммит будет виртуальным, стало известно заранее, однако до сих пор не было понятно, кто будет участвовать в нем с российской стороны.

На следующей неделе Путин также посетит Минск, где продлится "мероприятие по линии ОДКБ". Затем глава Кремля примет в Москве президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Напомним, в 2022 году одна из важнейших встреч в рамках G20 состоялась между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином. Байден и Си говорили тогда об отношениях между странами и о важности их роли в решении глобальных проблем.

Также в прошлом году на G20 в Индонезии произошел скандал с российской делегацией. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила: "Давайте на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров". Вицеспикер ВРУ Елена Кондратюк тогда ответила, мол, "с преступниками не говорим".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1201
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация