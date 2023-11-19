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В ООН "наехали" на Украину из-за УПЦ МП: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В ООН "наехали" на Украину из-за УПЦ МП: детали

В ООН призвали Украину защищать права верующих УПЦ МП / Фото: пресс-служба УПЦ МП

В ООН считают, что в Украине не защищают права верующих УПЦ МП.

В ООН заявили, что украинские правоохранители якобы не принимают меры по защите верующих УПЦ МП.

Об этом говорится на сайте ООН.

"Обеспокоенность реализации свободы вероисповедания в Украине, в том числе на оккупированной территории, возросла с февраля 2022 года", — сказала Илзе Брандс Кехрис, помощница Генерального секретаря по правам человека. По ее мнению, на Украине растет напряженность между Украинской Православной Церковью Московского патриархата и Православной Церковью Украины.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) задокументировало 10 случаев физического насилия и 6 случаев угроз из-за споров между прихожанами разных православных юрисдикций в Украине.

"Реагирование украинских правоохранительных органов в этих случаях не удалось достаточно расследовать инциденты и принять меры для защиты верующих Украинской Православной Церкви (МП. – ред.)", – говорит Кехрис.

Представитель ООН напомнила, что из более 6600 уголовных дел, возбужденных за коллаборационизм и другие преступления, связанные с войной, 68 касаются именно священнослужителей УПЦ МП.

Поэтому она призвала "обеспечить полное уважение прав на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство по этим деликатным делам".

Ранее сообщалось, что УПЦ МП наняла на работу лоббиста в США за $1400, чтобы продвигать свои интересы.

Напомним, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете УПЦ МП.

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Просмотры
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