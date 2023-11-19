"Невидимая война", где РФ имеет преимущество – NYT

По мнению украинских инженеров, если бы Украина смогла достаточно уничтожить средства радиоэлектронной борьбы РФ — это могло бы стать переломным моментом в войне.

В Украине идет "невидимая битва" электромагнитных волн, в которой радиосигналы используются для перекрытия каналов связи с беспилотниками и войсками, определения цели и обмана управляемого оружия. К сожалению, у России есть преимущество в этой войне.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Издание пишет, что электронная война превратилась в "игру в кошки-мышки между Россией и Украиной".

"Электронная война повлияла на боевые действия в Украине так же, как погода и местность", — сказал Брайан Кларк, старший научный сотрудник Hudson Institute, мозгового центра в Вашингтоне.

Он добавил, что каждая операция в конфликте должна теперь учитывать движения врага в электромагнитном спектре.

"Электронная борьба была характерной частью войн уже более 100 лет. Однако война в Украине является первым недавним конфликтом между двумя большими и относительно передовыми армиями, которые широко развертывают средства электронной борьбы и развивают методы в реальном времени", — отмечают на сайте информационного агентства.

Бывший командир спецназа Советского Союза и основатель фирмы радиоэлектронной борьбы Piranha 53-летний Юрий Момот рассказал, что у России есть преимущество в использовании радиоэлектронной борьбы.

"В России вся система более структурирована. Мы догоняем, но это займет некоторое время", – подчеркнул он.