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В ООН "наїхали" на Україну через УПЦ МП: деталі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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В ООН "наїхали" на Україну через УПЦ МП: деталі

В ООН закликали Україну захищати права вірян УПЦ МП / Фото: прес-служба УПЦ МП

В ООН вважають, що в Україні не захищають права вірян УПЦ МП.

В ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.

Про це йдеться на сайті ООН.

"Занепокоєння щодо реалізації свободи віросповідання в Україні, в тому числі на окупованій території, зросло з лютого 2022 року", — сказала Ілзе Брандс Кехріс, помічниця Генерального секретаря з прав людини. На її думку, в Україні зростає напруженість між Українською Православною Церквою Московського патріархату та Православною Церквою України.

За її словами, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) задокументувало 10 випадків фізичного насильства та 6 випадків погроз через суперечки між парафіянами різних православних юрисдикцій в Україні.

"Реагування українських правоохоронних органів у цих випадках не спромоглося достатньо розслідувати інциденти та вжити заходів для захисту вірян Української Православної Церкви (МП. – ред.)", – каже Кехріс.

Представниця ООН нагадала, що з понад 6600 кримінальних справ, порушених за колабораціонізм та інші злочини, пов’язані з війною, 68 стосуються саме священнослужителів УПЦ МП.

Тому вона закликала "забезпечити повну повагу прав на належну правову процедуру та справедливий судовий розгляд у цих надзвичайно делікатних справах".

Раніше повідомлялося, що УПЦ МП найняла на роботу лобіста у США за $1400, щоб просувати свої інтереси.

Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП.

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