У Чернігові священник УПЦ МП вкусив військового

У вівторок, 14 листопада, в Чернігові на території стародавнього Дитинця священник УПЦ МП вкусив військового

Про це пише місцеве видання Челайн.

За інформацією видання, представники Московського патріархату отримали дозвіл забрати деякі речі із Спасо-Преображенського собору, який за рішенням комісії Мінкульту був опечатаний.

Раніше собор був у користуванні УПЦ МП, але після рішення Мінкульту храм опечатали / Фото: Cheline

Сьогодні кілька священників МП з помічниками виносили речі із собору. Поруч стояли військові, які стежили за порядком. Паралельно з цим робітники займалися демонтажем старого замка на дверях собору. Це неабияк розлютило священників УПЦ МП. Розгорілася словесна перепалка.

"Далі трапилося взагалі небачене. Це чітка провокація для картинки і російської пропаганди. Священник почав поводитися агресивно, дістав мобільний телефон і почав мене знімати на відео. Каже, покажу всій Європі, які ви фашисти. Я попросив мене не знімати, адже я військовий і мене не можна фільмувати. На моє прохання священник не реагував і провокував далі, весь час повторяв щось про фашистів. Я забрав у нього телефон з метою видалити відео, на якому я присутній. Після цього священник накинувся на мене з кулаками, а потім вхопив за руку і вкусив", – розповів журналістам один з військових.

За інформацією видання, напав на військового і вкусив його за руку чернігівський священник УПЦ МП Андрій Забуранний.

Андрій Забуранний / Фото: Cheline

На місце події обидві сторони викликали поліцію і медиків. Чернігівська єпархія УПЦ МП інцидент поки не коментувала.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП, проте настоятель накинувся на них із лайкою.

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