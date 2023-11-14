В Чернигове священник УПЦ МП укусил военного

Во вторник, 14 ноября, в Чернигове на территории древнего Детинца священник УПЦ МП укусил военного

Об этом пишет местное издание Челайн.

По информации издания, представители Московского патриархата получили разрешение забрать некоторые вещи из Спасо-Преображенского собора, который по решению комиссии Минкульта был опечатан.

Ранее собор был в использовании УПЦ МП, но после решения Минкульта храм опечатали / Фото: Cheline

Сегодня несколько священников МП с помощниками выносили вещи из собора. Рядом стояли военные, следившие за порядком. Параллельно с этим рабочие занимались демонтажем старого замка на дверях собора. Это сильно разозлило священников УПЦ МП. Разгорелась словесная перепалка.

"Далее случилось вообще невиданное. Это четкая провокация для картинки и российской пропаганды. Священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и начал меня снимать на видео. Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты. Я попросил меня не снимать, ведь я военный и меня нельзя снимать.По моей просьбе священник не реагировал и провоцировал дальше, все время повторял что-то о фашистах. Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствовал. После этого священник набросился на меня с кулаками, а затем схватил за руку и укусил", – рассказал журналистам один из военных.

По информации издания, напал на военного и укусил его за руку черниговский священник УПЦ МП Андрей Забуранный.

Андрей Забуранный / Фото: Cheline

На место происшествия обе стороны вызвали полицию и медиков. Черниговская епархия УПЦ МП инцидент пока не комментировала.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье работники военкомата пытались вручить повестки священникам УПЦ МП, однако настоятель набросился на них с бранью.

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