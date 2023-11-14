В Чернигове священник УПЦ МП укусил военного

По словам военного, поп Московского патриархата кричал что-то о фашистах.
Во вторник, 14 ноября, в Чернигове на территории древнего Детинца священник УПЦ МП укусил военного
Об этом пишет местное издание Челайн.
По информации издания, представители Московского патриархата получили разрешение забрать некоторые вещи из Спасо-Преображенского собора, который по решению комиссии Минкульта был опечатан.
Сегодня несколько священников МП с помощниками выносили вещи из собора. Рядом стояли военные, следившие за порядком. Параллельно с этим рабочие занимались демонтажем старого замка на дверях собора. Это сильно разозлило священников УПЦ МП. Разгорелась словесная перепалка.
"Далее случилось вообще невиданное. Это четкая провокация для картинки и российской пропаганды. Священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и начал меня снимать на видео. Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты. Я попросил меня не снимать, ведь я военный и меня нельзя снимать.По моей просьбе священник не реагировал и провоцировал дальше, все время повторял что-то о фашистах. Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствовал. После этого священник набросился на меня с кулаками, а затем схватил за руку и укусил", – рассказал журналистам один из военных.
По информации издания, напал на военного и укусил его за руку черниговский священник УПЦ МП Андрей Забуранный.
На место происшествия обе стороны вызвали полицию и медиков. Черниговская епархия УПЦ МП инцидент пока не комментировала.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье работники военкомата пытались вручить повестки священникам УПЦ МП, однако настоятель набросился на них с бранью.
Читайте также: