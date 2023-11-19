Путін хоче взяти участь у віртуальному саміті G20 і "поговорити із західними лідерами" — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін наступного тижня має намір взяти участь у віртуальному саміті "Великої двадцятки" (G20), який організовує Індія 22 листопада.

Про це повідомив пропагандистський телеканал "Росія-1", передає таблоїд Bild.

Росіяни заявили, що диктатор завдяки онлайн-присутності "уперше за довгий час зможе поговорити із західними лідерами".

У вересні на саміті G20 у Нью-Делі Росію представляв міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про те, що наступний саміт буде віртуальним, стало відомо заздалегідь, проте досі не було зрозуміло, хто братиме участь у ньому з російської сторони.

Наступного тижня Путін також відвідає Мінськ, де триватиме "захід по лінії ОДКБ". Потім очільник Кремля прийме у Москві президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Нагадаємо, 2022 року одна з найважливіших зустрічей у межах G20 відбулася між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Байден та Сі говорили тоді про відносини між країнами та важливість їхньої ролі у вирішенні глобальних проблем.

Також торік на G20 в Індонезії трапився скандал із російською делегацією. Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила: “Давайте на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів”. Віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк тоді відповіла, мовляв, “зі злочинцями не говоримо”.

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