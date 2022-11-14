Саміт G20 ще до початку зустрічі заговорив про українську війну

Ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, зокрема в Україні - такий перший важливий меседж донісся сьогодні з Індонезії, де відбувається засідання лідерів країн “Великої Двадцятки”. Пролунав він на зустрічі президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тема війни в Україні лишається однією з ключових на зустрічі, зазначає для ТСН кореспондент “Радіо Свобода” Сергій Стеценко наживо.

Майже всі лідери країн, які братимуть участь завтра у саміті вже прибули на острів Балі. Одна із найважливіших зустрічей відбулася вже сьогодні - президент США Джо Байден зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Із того, що вдалося почути журналістам, Байден та Сі говорили про стосунки між країнами та важливість їхньої ролі у вирішенні глобальних проблем.

“Світ очікує, що Китай і Сполучені Штати відіграватимуть ключову роль у вирішенні глобальних проблем, починаючи від кліматичних змін і закінчуючи продовольчою безпекою, і що ми зможемо працювати разом. Сполучені Штати готові робити саме це, працювати, якщо ви цього бажаєте”, - заявив Байден.

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"Світ опинився на роздоріжжі. Куди йти далі - це питання, яке хвилює не лише нас, але й усі країни. Світ очікує, що Китай і США правильно налагодять відносини. Наша зустріч привернула увагу світу, тому нам потрібно працювати з усіма країнами, щоб принести більше надії на мир у всьому світі”, - додав лідер Китаю.

Окрім тем клімату та продовольчої безпеки Байден і Сі мали обговорити і безпекові питання - Білий Дім напередодні анонсував, що тема війни в Україні буде на порядку денному американського та китайського лідерів. Також у Вашингтоні анонсували, що президент США не збирається зустрічатися із російською делегацією, яку тут на Балі представляє очільник російського МЗС Сергій Лавров.

З ним сталася цікава історія - після прибуття російського чиновника на острів видання “Ассошіейтед прес” заявили про те, що Лаврова ушпиталили. Російський МЗС цю інформацію спростував, а представниця російського МЗС Марія Захарова опублікувала в своєму “Телеграмі” відео з Лавровим, де він сказав, що нібито живий здоровий.

Видання ж The Daily Telegraph прогнозує, що представники Євросоюзу та Великобританії на саміті планують бойкотувати виступ російської делегації. Видання зазначає, що країни також закликатимуть Росію до припинення війни в Україні, наголошуючи, що переговори щодо мирного врегулювання мають відбуватися на прийнятних для Києва умовах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у переддень початку саміту теж згадав про війну в Україні.

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“Ми дуже наполегливо працюємо, аби гарантувати, що ми не тільки робимо чіткі та важливі заяви з питань зміни клімату, кризи охорони здоров’я, голоду у всьому світі та економічного розвитку. Але також щодо питань миру та наслідки загарбницької війни Росії проти України. Це буде важка поїздка, і я думаю, що це займе багато нашого часу та зусиль на Балі”, - підсумував канцлер Німеччини.

Україна хоч і не входить до “Великої двадцятки” таки отримала запрошення на участь у саміті. Володимир Зеленський спершу повідомив, що не поїде на саміт, якщо на ньому буде присутній Володимир Путін. Вчора ж президент України у зверненні сказав, що Київ готується до саміту на найвищому рівні, а сам він виступить онлайн вже завтра.

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