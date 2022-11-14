Херсонці радіють всьому українському навіть без світла, тепла і з водою у відрах з Дніпра

Незламні херсонці без світла, води, газу і зв’язку, радіють звільненню і прикрашають місто прапорами, йдеться в ТСН.

256 днів окупації Херсон не зневірився і на вулицях міста знову майорять синьо-жовті прапори і лунають гасла "слава Україні". Людей найбільше біля Дніпра, куди ходять набрати воду. Окупанти перед втечею пошкодили всі комунальні системи.

“Газу немає, води немає, світла немає, нічо немає. Налагодиться, ну що ви хочете, війна йде, завжди таке було було і буде, так що все стерпиться і на це не жаліємося, одягнись тепліша. По воду пішла, нічого страшного”, - переконують людей.

Про те, що “рускій мір” звідси вигнали зовсім недавно, можна зрозуміти по деяким радіостанціям, а ще із зовнішньої реклами, де кожен другий борд в місті - з пропагандистською маячнею. Та українці їх доповнюють жовто-блакитними стягами, вони тут на щоглах, на автомобілях, на стелах, на одягу.

Всі ці 9 місяців Микола не випускав падчірку з дому, аби росіяни не перевірили її документи. “Вікторія Ярош прізвище, це взагалі було дуже… З таким прізвищем попастись росіянам”, - з посмішкою розмірковує чоловік.

В Херсоні - немає світла, але навіть без нього деякі магазини відкриті, є найнеобхідніше за готівку. Проблеми у місті і зі зв’язком, доводиться "ловити" і у багатьох зараз російські мобільні оператори. Зараз місце, де можна зловити Інтернет - центральна площа міста. Військові тут розгортають кілька “Старлінків” для місцевих. Та насправді люди йдуть швидше не за зв’язком, а щоб подякувати визволителям.

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