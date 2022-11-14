У Зеленського пояснили, чи будуть заморожувати контрнаступ узимку

Після успішного контрнаступу на правобережжі Херсонщини і звільнення Херсона Україна не планує "заморожувати" контрнаступ узимку.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк виданню "Der Standard".

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Подоляк наголосив, що звільнення Херсона – однозначно військова перемога ЗСУ і закликав не вірити чуткам про якісь домовленості з РФ.

"В України немає абсолютно жодних причин і немає можливості припинити цей наступ. Якщо Україна припинить це робити, Росія використає час для підготовки військ, введе їх до України та зміцнить свої позиції", – пояснив він.

На думку радника ОП, Україна має тиснути в усіх напрямках, на всіх фронтах.

"У Запорізькій та Луганській областях також йде війна. Росія перебуває в дуже деморалізованому стані. Після деокупації Херсона росіяни в депресії. І четвертий момент: якщо український наступ загальмується або сповільниться, західні партнери можуть втомитися від війни і підштовхнути до переговорів. Росія не хоче переговорів, доки не буде повністю переважати у військовому плані. Тому деокупація триває", – підсумував Подоляк.

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