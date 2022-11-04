Три варіанти дій: куди наступатимуть ЗСУ після звільнення Херсона

Серед варіантів Жданова є навіть наступ на Крим.

Військовий експерт Олег Жданов проаналізував, що буде після звільнення Херсона від російських окупантів і яку саме територію ЗСУ звільнятимуть далі – Донбас або Крим.

Про це він розповів на своєму ютуб-каналі.

На його думку, українські захисники після деокупації Херсона матимуть три варіанти дій. Якщо ЗСУ звільнять Херсон і очистять від ворога правий берег, то можуть:

форсувати лівий берег Дніпра і йти наступом на Запорізький напрямок ;

і йти наступом на ; перекинути війська на Донецький і Луганський напрямок;

і напрямок; розвивати наступ на Крим.

"Всі три варіанти прийнятні, але який з них буде основним, вибере Генштаб. Це визначить характер бойових дій. Потрібно накопичувати резерви для контрнаступу. Західні джерела інформації "в один голос" кажуть, що ЗСУ до Нового року отримають "значні успіхи" на лінії фронту", – сказав Жданов.

Раніше Олег Жданов заявляв, що ЗСУ звільнятимуть Херсон без лобових атак.

Контрнаступ на Херсонщині

Нагадаємо, українські захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Раніше член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що росіяни не залишають правий берег Херсона. Вони перевозять туди лише гроші, награбоване, та адміністрації

1 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ перемістила окупаційну "адміністрацію" з Херсона до Скадовська.

3 листопада стало відомо, що з будівлі Херсонської ОДА зникнув російський прапор. Українська сторона попередила, що це може бути провокація РФ і окупанти навмисне зняли свою "ганчірку".

Також стало відомо, що загарбники на Херсонщині перевдягаються у цивільний одяг, аби чинити провокації і тероризувати місцеве населення.