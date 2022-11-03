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Російські окупанти не залишили правий берег Херсона - експерт

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Російські окупанти не залишили правий берег Херсона - експерт

Знищений "Град" на Херсонщині, фото / СтратКом ЗСУ

Підтвердження того, що російські окупанти залишають правий берег Херсона немає. Вони вивозять гроші, награбоване, адміністрації.

Росіяни не залишають правий берег Херсона. Вони перевозять туди лише гроші, награбоване, та адміністрації, які вспіли створити на окупованій території.

Про це в інтерв’ю радіо “НВ” розповів народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

“Я не бачив жодного підтвердження того, що росіяни залишають правий берег Херсона. Вони вивозять майно, награбоване, але військові з правого берегу не виходять, є тільки переміщення окремих груп. Окупанти навпаки перекидають додаткові сили і засоби на цей напрямок - дуже обмежено, але намагаються це робити”, - наголосив Сергій Рахманін.

Нагадаємо, що з будівлі Херсонської ОДА зник російський триколор.

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Дата публікації
Перегляди
1317
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