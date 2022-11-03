Российские оккупанты не оставили правый берег Херсона — эксперт

Подтверждения того, что российские оккупанты покидают правый берег Херсона, нет. Они вывозят деньги, награбленное, администрации.

Россияне не покидают правый берег Херсона. Они перевозят туда только деньги, награбленные, и администрации, которые успели создать на оккупированной территории.

Об этом в интервью радио "НВ" рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

“Я не видел ни одного подтверждения того, что россияне покидают правый берег Херсона. Они увозят имущество, награбленное, но военные с правого берега не выходят, есть только перемещение отдельных групп. Оккупанты наоборот перекидывают дополнительные силы и средства на это направление — очень ограниченно, но пытаются это делать”, — подчеркнул Сергей Рахманин.

Напомним, что из здания Херсонской ОГА исчез российский триколор.

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