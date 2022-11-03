Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты не оставили правый берег Херсона — эксперт

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1543
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты не оставили правый берег Херсона — эксперт

Уничтоженный "Град" в Херсонской области, фото/СтратКом ВСУ

Подтверждения того, что российские оккупанты покидают правый берег Херсона, нет. Они вывозят деньги, награбленное, администрации.

Россияне не покидают правый берег Херсона. Они перевозят туда только деньги, награбленные, и администрации, которые успели создать на оккупированной территории.

Об этом в интервью радио "НВ" рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

“Я не видел ни одного подтверждения того, что россияне покидают правый берег Херсона. Они увозят имущество, награбленное, но военные с правого берега не выходят, есть только перемещение отдельных групп. Оккупанты наоборот перекидывают дополнительные силы и средства на это направление — очень ограниченно, но пытаются это делать”, — подчеркнул Сергей Рахманин.

Напомним, что из здания Херсонской ОГА исчез российский триколор.

Читайте также:

Новости ТСН 11:00 за 3 ноября 2022 года | Новости Украины

Новости ТСН 11:00 за 3 ноября 2022 года | Новости Украины

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1543
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация