В Госдепе США рассказали, как помогут Украине перезимовать

Помощь, которая необходима Украине для прохождения зимы, предусматривает несколько элементов: системы ПВО и оборудования для восстановления поврежденной инфраструктуры.

США постараются помочь Украине пройти через тяжелую зиму, если россияне продолжат атаковать критическую инфраструктуру страны.

Об этом заявила помощница государственного секретаря США Карен Донфрид в интервью "РБК Украина".

"Просто отчаянно видеть, что делает Россия, нанося удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь превратить электричество и тепло в оружие, чтобы обречь украинцев на холодную, темную зиму. Происходящее сегодня просто отвратительно. Поэтому мы, как и многие ваши друзья, стремимся помочь вам сделать так, чтобы этой зимой украинцы не сидели в холоде и темноте", — сказала она.

Карен Донфрид отметила, что одним из элементов помощи Украине в прохождении зимнего периода являются системы противовоздушной обороны.

"Мы активно этим занимаемся, как и многие наши союзники и партнеры. Я знаю, что чиновники здесь думают о том, какие есть критические узлы в энергетической инфраструктуре, вокруг которых вы хотели бы разместить эти системы ПВО", — сказала она.

Вторым элементом помощи является оборудование, которое поможет в восстановлении уже пострадавшей критической инфраструктуры. По словам Карен Донфрид, партнеры работают над тем, чтобы найти такое оборудование и передать его Украине.

"Другой аспект – когда вы восстанавливаете ту энергетическую инфраструктуру, которая пострадала, имеем ли мы оборудование, которое мы можем отправить вам? Есть ли в других европейских странах такое оборудование, которое могло бы пригодиться вам? Поэтому я думаю, что есть много разных элементов, над которыми мы сейчас работаем, и мы продолжим делать все возможное, чтобы вы смогли пройти эту зиму", – сказала помощница госсекретаря США.

Самая сложная зима для украинцев

РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к обесточиванию во многих регионах страны. Таким образом, Россия лишает украинцев света, отопления, водоснабжения.

Экс-глава НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко, будучи еще на должности, заявлял, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергии и отопления.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также предупредил украинцев, что этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла может не быть неделями, а то и месяцами.

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