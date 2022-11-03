Из здания Херсонской ОГА исчез российский триколор

Во временно оккупированном Херсоне ждут деоккупацию.
Первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский сообщил, что из здания Херсонской облгосадминистрации исчез российский флаг.
Об этом он написал в Телеграмм и показал фото.
"Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете, чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", — написал Соболевский.
Контрнаступление в Херсонской области
Военнослужащие ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.
В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, что российские войска, несмотря на заявления командования РФ, не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.
30 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов.
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