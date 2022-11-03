Из здания Херсонской ОГА исчез российский триколор

Первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский сообщил, что из здания Херсонской облгосадминистрации исчез российский флаг.

Об этом он написал в Телеграмм и показал фото.

"Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете, чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", — написал Соболевский.

Контрнаступление в Херсонской области

Военнослужащие ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, что российские войска, несмотря на заявления командования РФ, не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.

30 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов.

Взрывы на стадионе и запугивание местных: текущая ситуация в оккупированном Херсоне

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