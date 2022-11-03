З будівлі Херсонської ОДА зник російський триколор

У тимчасово окупованому Херсоні чекають на деокупацію.

Перший заступник голови облради Юрій Соболевський повідомив, що з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації зник російський прапор.

Про це він написав у Телеграм і показав фото.

"Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого… Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", - написав Соболевський.

Контрнаступ на Херсонщині

Військовослужбовці ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину. Наші захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

Водночас, президент Володимир Зеленський пояснив, що російські війська, попри заяви командування РФ, не залишають Херсон, всі найбільш боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці.

30 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ відводить артилерію з правобережної частини Херсонщини та змушує українців виїжджати з міст.

Вибухи на стадіоні та залякування місцевих: поточна ситуація в окупованому Херсоні

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