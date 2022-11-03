Фанат "Динамо" загинув, боронячи Україну від рашистів

Олексій Рубцов віддав життя на війні з російськими окупантами.

Ще одна втрата сколихнула футбольну родину київського "Динамо". На фронті загинув відданий уболівальник "біло-синіх" Олексій Рубцов.

Сумною звісткою поділився офіційний сайт столичного клубу.

Зазначається, що Рубцов зустрів свою смерть під час виконання бойового завдання.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Олексій став на захист батьківщини від окупантів.

"Він виховував двох дітей, був офіцером і досконало знав військову справу. Також займався спортом, безмежно любив футбол та, зокрема, київське "Динамо". Завжди відвідував матчі "біло-синіх" на різних стадіонах не лише України, а й світу. Світла пам'ять Герою!", - йдеться в повідомленні "Динамо".

Нагадаємо, що це вже не перша втрата для динамівської спільноти. Раніше стало відомо, що на війні з Росією загинув уболівальник київського "Динамо" Максим Яловцов.

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