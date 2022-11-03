Встановлено особи ще чотирьох ворожих поплічників, які вступили до окупаційного "МВД РФ"

Серед колаборантів - троє колишніх посадовців, які були звільнені з правоохоронних органів України за кришування наркоугруповань і систематичне хабарництво.

Під час комплексних заходів встановлено особи ще чотирьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами "головного управління мвс у Запорізькій області".

Серед них троє колишніх посадовців, які були звільнені з правоохоронних органів України за кришування наркоугруповань і систематичне хабарництво.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що у лавах псевдоутворення вони виконують каральні завдання агресорів з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої територій регіону. Для цього використовують масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство, погрози, вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

Крім того, під виглядом незаконних обшуків колаборанти розграбовують помешкання місцевих жителів. Під час таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі.

Також вони беруть участь у захопленні місцевих підприємств, які відмовляються співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Задокументовано факти обкладання "даниною" власників агропідприємств. За різні суми "відкупних" зловмисники обіцяють фермерам не перешкоджати їм у господарській діяльності.

У разі незгоди – погрожують насильством та знищенням майна.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази злочинних дій колаборантів, встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зокрема, так званим:

заступнику начальника "Розівского РОВД";

начальнику карного розшуку "Кам'янсько-Дніпровського районного відділу міліції";

оперуповноваженому "Токмацького райвідділу міліції";

працівнику "Дніпрорудненського райвідділу міліції".

Наразі співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав російським військам під час окупації, а потім хотів "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат. Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та вбивати учасників руху спротиву.

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