Россияне не бегут из Херсона, это информационная операция – Зеленский

По словам президента, наиболее подготовленные российские военные в Херсоне остаются на своих местах.

Российские войска не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По его словам, заявления РФ о перебрасывании своих войск на левый берег Днепра являются информационной операцией.

"Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона. Это информационная атака – не могу разглашать все, – это атака, чтобы мы пошли туда, перебросили войска из других опасных направлений туда. Это была их (российская – ред.) информационная операция. Они (РФ – ред.) не готовы покинуть Херсон. Но знают: если мы добьемся успеха, они не смогут выйти. Это окружение, да. Россияне знают об этой проблеме и опасности", – сказал Зеленский.

Президент пояснил, что во время объявленной Россией так называемой "эвакуации" уехало не очень много гражданских. Он назвал такие действия со стороны оккупантов "театром".

Глава государства подчеркнул: наиболее подготовленные российские военные в Херсоне остаются на своих местах, никто не уехал.

"Мы видим это и не верим им", – отметил он.

Украина может освободить Херсон

Президент Зеленский объяснил, что Украина может освободить Херсон, но сделать это сложно.

"Это сложно, потому что ценой есть люди. Мы относимся к людям не так, как Россия. Для нее не важно, сколько людей умрут. Для нас это очень важно. Мы не можем так поступать… Поэтому мы ищем пути, просим наших партнеров дать нам больше бронированной техники, чтобы сохранить как можно больше людей", – сказал он.

Контрнаступление в Херсонской области

Военнослужащие ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

А между тем захватчики планируют убегать из Херсона. В перехваченном украинским разведыванием разговоре оккупант рассказал сестре, что их подразделение на Херсонском направлении готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ.

В Минобороны заявляют, что на юге продолжаются бои. На Херсонском направлении ВСУ находятся в активной обороне.

Военный эксперт Олег Жданов добавил, что Россия перебрасывает в временно захваченный Херсон новых мобилизованных. Оккупантам удалось перебросить уже несколько БТГ.

На Херсонском направлении враг тщетно пытается остановить наступление украинцев