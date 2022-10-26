Маляр рассказала о ситуации на Херсонском направлении: ВСУ не отдают территории

Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне на Херсонском направлении. Они не отдают территорию врагу.

Об этом во время марайона сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

По ее словам, в настоящее время в регионе продолжаются бои. Их Генштаб позиционирует как оборонительные деяния, подчеркнула Маляр.

"Последняя неделя несколько интенсивность событий снижается на фронте. Мы фактически находимся в активной обороне. Что-то выискивать не надо, мы не теряем территории", — подчеркнула замминистра.

Ситуация в Херсонской области

Глава Минобороны Алексей Резников, в Херсоне ВСУ взяли под контроль все переправы. По его словам, оккупанты не смогут вывести войска из города, как они сделали это на Харьковском направлении.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне будут сражаться за Херсон до последнего солдата. Он предположил, что президент-диктатор Владимир Путин, вероятно, приказал не отступать с правого берега Днепра.

В свою очередь, аналитики ISW отчитывались, что россияне готовятся к обороне временно оккупированного Херсона. Кроме того, захватчики переселят большую часть населения области на восточный берег Днепра. "Программа переселения" новой "администрации" рассчитана на 60 тыс. человек, информирует оккупационная власть.

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