11-летний мальчик из Львова собирает на беспилотник для ВСУ

Шестиклассник уже подарил украинским военным тепловизор.
Мальчик из Львова – 6-классник Антон – решил помогать украинским защитникам после того, как с папой несколько раз побывал в воинской части. Школьник проводит благотворительные сборы. Полученные средства идут на закупку необходимых для военных амуниции, средств защиты, связи, разведки и прочего.
Антон снял интересное видео, где обыграл полномасштабное вторжение России в Украину с событиями во вселенной Marvel и опубликовал его на своем YouTube-канале "Ан. Спецназ".
В подписи к видео школьник призывает пользователей Сети приобщаться к его сбору.
Так, мальчик насобирал уже на тепловизор, который передал в 125 бригаду территориальной обороны. А еще, чтобы подбодрить боевой дух защитников, Антон вместе со своими братиками нарисовал патриотические рисунки.
Антон хочет и дальше помогать военным, чтобы приблизить победу Украины. Сейчас его цель – собрать средства на беспилотник.
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