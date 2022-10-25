11-летний мальчик из Львова собирает на беспилотник для ВСУ

Мальчик из Львова – 6-классник Антон – решил помогать украинским защитникам после того, как с папой несколько раз побывал в воинской части. Школьник проводит благотворительные сборы. Полученные средства идут на закупку необходимых для военных амуниции, средств защиты, связи, разведки и прочего.

Антон снял интересное видео, где обыграл полномасштабное вторжение России в Украину с событиями во вселенной Marvel и опубликовал его на своем YouTube-канале "Ан. Спецназ".

В подписи к видео школьник призывает пользователей Сети приобщаться к его сбору.

Так, мальчик насобирал уже на тепловизор, который передал в 125 бригаду территориальной обороны. А еще, чтобы подбодрить боевой дух защитников, Антон вместе со своими братиками нарисовал патриотические рисунки.

Антон хочет и дальше помогать военным, чтобы приблизить победу Украины. Сейчас его цель – собрать средства на беспилотник.

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