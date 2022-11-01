АЗ – Дніпро-1: де дивитися матч Ліги конференцій і прогнози букмекерів

Команда Олександра Кучера позмагається за перше місце в групі та путівку до 1/8 фіналу.

У четвер, 3 листопада , "Дніпро-1" в рамках заключного туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграє проти нідерландського АЗ.

Матч відбудеться на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Обидва клуби достроково вийшли до плейоф Ліги конференцій, а в останньому матчі розіграють першу сходинку, яка дає право навесні стартувати з 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах (1/16 фіналу) зіграють з командами, які фінішують третіми на груповому етапі Ліги Європи.

Дніпрянам потрібна перемога для того, щоб обійти АЗ в турнірній таблиці. Додамо, що в матчі першого туру "Дніпро-1" мінімально поступився нідерландському колективу – 0:1.

Де дивитися матч АЗ – Дніпро-1

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч АЗ – Дніпро-1

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку представника чемпіонату Нідерландів. На перемогу АЗ приймаються ставки з коефіцієнтом 1,38. Нічия – 5,30. Успіх підопічних Олександра Кучера стане сенсацією – 8,20.

Перед заключним туром "Дніпро-1" з 10 очками перебуває на другому місці турнірної таблиці групи E. АЗ лідирує з 12 балами. Кіпрський "Аполон" (4) та ліхтенштейнський "Вадуц" (2) вже втратили шанси на продовження боротьби в єврокубках.

У паралельному матчі "Аполон" прийматиме "Вадуц". Ця зустріч також розпочнеться 3 листопада, о 19:45 за київським часом.

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