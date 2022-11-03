Чому виникають проблеми на Донецькому напрямку: експерт пояснив

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що на Донецькому напрямку окупанти відступають дуже повільно. У деяких місцях йдуть позиційні бої.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

"Є у нас певні проблеми на Авдіївському та на Бахмутському напрямках. Вони пов’язані з недостатньою кількістю засобів, які мають ЗСУ. Якщо, наприклад, на півдні та в Харківській області росіяни не мають переваги, а на деяких ділянках програють нам. То, на жаль, у Донецькій області, через суб’єктивні обставини, вони ще мають перевагу у вогневих засобах. Донецький напрямок – це єдиний спосіб для них зберегти обличчя. Вони туди зганяють додаткові резерви, не рахують втрати. Критичних речей там немає, але є неприємні прориви", - сказав він.

Раніше Генштаб повідомив, що окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", – йдеться у повідомленні.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що на Донбасі загострюється ситуація, окупанти атакують на Донеччині з 3 напрямків поблизу Вугледара.