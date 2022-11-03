Почему возникают проблемы на Донецком направлении: эксперт объяснил

По всему участку Донецкого направления ситуация неравномерная и напряженная.

Член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что на Донецком направлении оккупанты отступают очень медленно. В некоторых местах идут позиционные бои.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Есть у нас определенные проблемы на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Они связаны с недостаточным количеством средств, которые имеют ВСУ. Если, например, на юге и в Харьковской области россияне не имеют преимущества, а на некоторых участках проигрывают нам. То, к сожалению, в Донецкой области, в силу субъективных обстоятельств, они еще имеют преимущество в огневых средствах. Донецкое направление – это единственный способ для них сохранить лицо. Они туда сгоняют дополнительные резервы, не считают потери. Критических вещей там нет, но есть неприятные прорывы", — сказал он.

Ранее Генштаб сообщил, что оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что на Донбассе обостряется ситуация, оккупанты атакуют в Донецкой области с 3 направлений вблизи Угледара.