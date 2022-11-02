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Испания предоставит Украине современные системы ПВО и зенитные комплексы - Кулеба

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Испания предоставит Украине современные системы ПВО и зенитные комплексы - Кулеба

Фото: соцмережі

Украина от Испании получит военную помощь В частности, речь идет о системах ПВО Hawk.

Испания предоставит Украине военную помощь в виде современных систем ПВО.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"В ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним. Это именно то, о чем мы просили Испанию. Это именно то, что поможет защитить нашу гражданскую инфраструктуру", — отметил Дмитрий Кулеба.

Также он добавил, что пакет военной помощи уже направляется в Украину.

Напомним, что в Украине заочно осудили двух оккупантов, которые жестоко издевались над жителями Черниговщины.

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