Испания предоставит Украине современные системы ПВО и зенитные комплексы - Кулеба

Украина от Испании получит военную помощь В частности, речь идет о системах ПВО Hawk.
Испания предоставит Украине военную помощь в виде современных систем ПВО.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"В ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним. Это именно то, о чем мы просили Испанию. Это именно то, что поможет защитить нашу гражданскую инфраструктуру", — отметил Дмитрий Кулеба.
Также он добавил, что пакет военной помощи уже направляется в Украину.
Напомним, что в Украине заочно осудили двух оккупантов, которые жестоко издевались над жителями Черниговщины.
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