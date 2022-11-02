Афганские наемники – на стороне РФ: Жданов оценил угрозу

Жданов сомневается, что бывшие афганские военные, которых могла завербовать Россия, будут эффективны в войне с Украиной.
Сколько афганских наемников могут воевать на стороне России в войне против Украины, действительно ли они в свое время проходили обучение под руководством американцев.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Они проходили обучение по программе Commandos. Во-первых, никакого боевого опыта у них нет, потому что не воевала регулярная (афганская. – Ред.) армия. Может быть, они участвовали в операциях, как проводили силы многонациональной коалиции в Афганистане. Во-вторых, прошло уже некоторое количество времени, часть навыков могла быть потеряна. В-третьих, все эти люди разбежались из Афганистана из-за угрозы репрессий со стороны "Талибана". Бывшие афганские военные сейчас находятся, например, в Таджикистане и Пакистане. Какое положение сейчас – информации немного", – отметил Жданов.
По его словам, вопрос о том, насколько эти наемники будут эффективны в украинских условиях.
"Речь шла не о 2 тысячах наемников, а о 20-30 тысячах афганских коммандос, которых якобы подготовили к переброске в Украину. Об этом писали многие СМИ. Вопрос — смогут ли они вести окопную войну. Командос — это штурмовики, они выполняют спецоперации. Сейчас начнется осеннее бездорожье, а в Афганистане дожди – редкое явление. Они в дожди не воюют", – говорит эксперт.
Жданов не видит целесообразности использования Россией этих наемников.
РФ ищет наемников во всем мире
Ранее сообщалось, что оставшиеся в стране после прихода к власти "талибов" ветераны спецназа Афганистана получают предложения от РФ о "работе" на территории Украины.
Также в Украине ВСУ уже ликвидировали группы сирийцев, воевавших на стороне России. Впоследствии они кончились и исчезли из сводок с фронта.
В Генштабе сообщалось, что РФ выводит контингент частных военных кампаний из Республики Мали для отправки в Украину.
Стало известно, что глава ППК "Вагнера" олигарх Пригожин из-за больших потерь в Украине ищет наемников за пределами России – в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде, Молдове и даже в странах Латинской Америки. Он это делает с помощью живущих в Европе русских олигархов.
Кроме наемников, в Украине были замечены иранские инструкторы. По информации США, иранцы в Крыму работают инструкторами и работниками технической поддержки при запуске "шахидов".
Советник ОП Алексей Арестович сказал, что Украина знает об иранцах в Крыму и ВСУ даже дважды наносили по ним удары.
Иранских инструкторов, помогающих россиянам запускать дроны, заметили также и в Белоруссии.