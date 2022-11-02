Афганские наемники – на стороне РФ: Жданов оценил угрозу

Жданов сомневается, что бывшие афганские военные, которых могла завербовать Россия, будут эффективны в войне с Украиной.

Сколько афганских наемников могут воевать на стороне России в войне против Украины, действительно ли они в свое время проходили обучение под руководством американцев.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Они проходили обучение по программе Commandos. Во-первых, никакого боевого опыта у них нет, потому что не воевала регулярная (афганская. – Ред.) армия. Может быть, они участвовали в операциях, как проводили силы многонациональной коалиции в Афганистане. Во-вторых, прошло уже некоторое количество времени, часть навыков могла быть потеряна. В-третьих, все эти люди разбежались из Афганистана из-за угрозы репрессий со стороны "Талибана". Бывшие афганские военные сейчас находятся, например, в Таджикистане и Пакистане. Какое положение сейчас – информации немного", – отметил Жданов.

По его словам, вопрос о том, насколько эти наемники будут эффективны в украинских условиях.

"Речь шла не о 2 тысячах наемников, а о 20-30 тысячах афганских коммандос, которых якобы подготовили к переброске в Украину. Об этом писали многие СМИ. Вопрос — смогут ли они вести окопную войну. Командос — это штурмовики, они выполняют спецоперации. Сейчас начнется осеннее бездорожье, а в Афганистане дожди – редкое явление. Они в дожди не воюют", – говорит эксперт.

Жданов не видит целесообразности использования Россией этих наемников.