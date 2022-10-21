ВСУ дважды нанесли удары по иранским военным в Крыму – Арестович

Арестович прокомментировал заявление представителя Белого дома Джона Кирби, что Иран непосредственно участвует в войне в Украине.

Украина знает, что иранские военные находятся в Крыму и ВСУ даже дважды наносили по ним удары.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Поэтому там ребята из КСИР (Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана, которая существует параллельно с вооруженными силами. – Ред.) героически отдали свою жизнь за яхту (руководителя ЧВК "Вагнер" – Ред.) Пригожина", – отметил он.

На вопрос, есть ли погибшие иранские военные, он ответил: "Конечно, если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то там обычно случаются (смерти. – Ред.)".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о непосредственном участии Ирана в войне против Украины. По информации Белого дома, иранцы в Крыму работают инструкторами и работниками технической поддержки при запуске "шахидов".

Удар Ирана

Так, за эти сутки в Украине было сбито 15 иранских дронов-камикадзе из 20.

Российский чиновник в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов оговорился, что дроны-камикадзе РФ берет из Ирана.

В ответ на такие действия Тегерана Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе. Этому примеру последовала и Великобритания.

В США в свою очередь заявили о готовности ввести санкции против Ирана за поставки в РФ дронов.

Иран же цинично не признает поставки дронов России.