ЕС ввел в рекордные сроки санкции против Ирана за поставку дронов России

Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе, которыми оккупанты бомбят Украину, Российской Федерации.

Об этом сообщило председательство Чехии в Совете ЕС в Twitter.

"COREPERII (Совет постоянных представителей ЕС — Ред.) принял санкции против Ирана в рекордные сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале ЕС", – говорится в сообщении.

Как добавила чешская сторона, страны Евросоюза согласились заморозить активы для трех физических лиц и одного учреждения, ответственных за поставку иранских дронов. Кроме того, ЕС готовится распространить эти санкции еще на четыре иранских учреждения, уже включенных в предыдущие санкционные перечни ЕС.

Использование дронов Россией

Российские войска активно используют дроны-камикадзе иранского производства для атак по мирным городам Украины, разрушая критически важную инфраструктуру, дома мирных людей, убивая граждан.

Глава ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. Чтобы сбивать вражеские беспилотники, Украине нужна система ПВО.

Кроме того, издание Reuters пишет, что Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля". Соглашение было заключено еще 6 октября. Именно на этом фоне МИД Украины инициировало расторжение дипломатических отношений с Ираном.

Впрочем, в Иране официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.

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