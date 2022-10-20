ЄС запровадив у рекордні терміни санкції проти Ірану за постачання дронів Росії

Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе, якими окупанти бомблять Україну, Російській Федерації.

Про це повідомило головування Чехії у Раді ЄС у Twitter.

"COREPERII (Рада постійних представників ЄС - Ред.) ухвалила санкції проти Ірану у рекордні терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі ЄС", – йдеться у повідомленні.

Як додала чеська сторона, країни Євросоюзу погодилися заморозити активи для трьох фізичних осіб та однієї установи, які є відповідальними за постачання іранських дронів. Крім того, ЄС готується поширити ці санкції ще на чотири іранські установи, які вже були включені у попередні санкційні переліки ЄС.

Використання дронів Росією

Російські війська активно використовують дрони-камікадзе іранського виробництва для атак по мирних містах України, руйнуючи критично важливої інфраструктури, будинки мирних людей, вбиваючи громадян.

Керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії. Щоб збивати ворожі безпілотники, Україні потрібна система ППО.

Крім того, видання Reuters пише, що Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля". Угоду уклали ще 6 жовтня. Саме на цьому тлі МЗС України ініціювало розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.

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