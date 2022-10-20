Тактика випаленої землі не допоможе Путіну виграти війну проти України – Шольц

У Німеччині впевнені, що Росія зазнає поразки у війні проти України. Захід і надалі підтримуватиме нашу країну.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Володимиру Путіну не вдасться досягти своїх цілей в Україні та в Європі, Захід надаватиме Україні підтримку, зокрема військову.

Про це пише Укрінформ.

З його слів, жорстокість Путіна в Україні, використання ним енергії та голоду як зброї, неймовірний стрибок інфляції - все це стало випробуванням для Європи та світу, якого не було десятиріччя. Путін вдається до терору в Україні, використовує безвідповідальну ядерну риторику.

"Він помиляється, ми не дозволимо нас розділити… Наша країна стоїть разом, Європа стоїть разом, солідарна між собою та з Україною. Путін не досягне своїх цілей", - підкреслив Шольц.

Канцлер підкреслив, що наразі Україна найбільше потребує артилерії та засобів ППО. Він нагадав, що минулого тижня Україні була передана перша система ППО IRIS-T, раніше запланованого.

"Свідомі атаки на цивільних - це воєнний злочин, але ця тактика випаленої землі не допоможе Путіну виграти цю війну. Україна успішно буде захищати себе, і ми їй допомагатимемо стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив канцлер.

Підтримка Німеччини

На початку жовтня до Одеси прибула міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Вона анонсувала швидку поставку першої обіцяної одиниці наземної системи ППО IRIS-T.

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок висловилася про підтримку України. За її словами, наразі немає шансів на те, що мирні переговори покладуть кінець війні, яку Росія розпочала проти України. Мовляв, пропозиції російського президента-диктатора Володимира Путіна протилежні миру.

Перші ЗРК IRIS-T від Німеччини, мова дипломатії та "ображена ковбаса" Шольц – Андрій Мельник

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