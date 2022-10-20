Потап лайливим треком принизив пропагандиста Соловйова

Продюсер та тренер "Голосу країни-12" Потап написав лайливу пісну про російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Зокрема, такий своєрідний подарунок репер зробив путіністу на честь його дня народження. Як пояснив Потап, жодних вітань пропагандист не заслуговує. Своїм треком музикант просто нагадав путіністу, ким він є насправді – "долбо**бом".

"Вікіпедія пише, що 20.10 день народження російського пропаган***та соловйова. Вітань ця людина не заслуговує, а от нагадування, ким він є — зробити можна", - зазначив Потап.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Загалом, у своєму треку репер висміяв абсурдні промови пропагандиста про вторгнення Росії в Україну, зокрема й про те, що "вісім років бомбили Донбас". Також Потап нагадав Соловйову, що своїми безглуздими висловлюваннями він досяг лише того, що на його майно за кордоном наклали арешт.

Окрім того, продюсер додав, що пропагандист сміливий лише на папері, утім за всі злочинні висловлювання путініст відповідатиме перед судом у Гаазі.

Читайте також: