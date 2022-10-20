Потап нецензурным треком унизил пропагандиста Соловьева

Продюсер и тренер "Голосу країни-12" Потап написал нецензурную песню о российском пропагандисте Владимире Соловьеве.

В частности, такой своеобразный подарок рэпер сделал путинисту в честь его дня рождения. Как обьяснил Потап, никаких поздравлений пропагандист не заслуживает. Своим треком музыкант просто напомнил путинисту, кем он есть на самом деле – "долбо**бом".

"Википедия пишет, что 20.10 день рождения российского пропаган*** соловьева. Поздравлений этот человек не заслуживает, а вот напоминание, кем он является — сделать можно", — отметил Потап.

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В общем, в своем треке рэпер высмеял абсурдные речи пропагандиста о вторжении России в Украину, в том числе и о том, что "восемь лет бомбили Донбасс". Также Потап напомнил Соловьеву, что своими дурацкими высказываниями он достиг лишь того, что на его имущество за границей наложили арест.

Кроме того, продюсер добавил, что пропагандист смел только на бумаге, впрочем, за все преступные высказывания путинист будет отвечать перед судом в Гааге.

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