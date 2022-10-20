Усику придется подождать: Фьюри объявил дату своего следующего боя и имя соперника

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вернется в ринг уже в начале этой зимы. "Цыганский король" проведет бой против своего соотечественника Дерека Чисоры.

Британцы встретятся в ринге 3 декабря в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". Постер с анонсом предстоящего поединка Фьюри опубликовал у себя в Twitter.

Отметим, что это будет уже третья дуэль между Фьюри и Чисорой. В первом поединке, который состоялся в 2011 году, Тайсон победил единогласным решением судей, а в 2014 году Дерек отказался продолжать бой после десятого раунда.

Ранее обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет провести бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время Александр заявил, что в 2022 году уже не планирует выходить на ринг.

В связи с этим Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года. Команды "Цыганского короля" и Эй Джея вели переговоры об организации поединка, но так и не договорились. Тайсон быстро подыскал себе нового соперника, позвав на бой опытного немца Мануэля Чарра, тот принял вызов британца. Однако, судя по всему, этот поединок тоже сорвался.

Фьюри - Чиора: послужной список боксеров

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры. На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

своего соотечественника Диллиана Уайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры. На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья. В послужном списке 38-летнего Чисоры 33 победы (23 - нокаутом) и 12 поражений. В последнем бою он в ночь на 10 июля 2022 года победил болгарина Кубрата Пулева, после чего объявил о завершении боксерской карьеры.

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