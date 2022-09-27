Жертва Усика и Кличко объявил о завершении боксерской карьеры

38-летний Чисора сообщил, что больше не будет боксировать на профессиональном уровне.

"Я завершил карьеру. Официально. Выйду ли я в ринг? Я завершил карьеру", - приводит слова британца BT Sport.

Последний бой Чисора провел в ночь на 10 июля в Лондоне против Кубрата Пулева. Британец победил болгарина раздельным решением судей и завоевал пояс WBA International.

В послужном списке Чисоры 33 победы (23 - нокаутом) и 12 поражений. За свою карьеру он дважды встречался на ринге с украинскими боксерами. В феврале 2012 года Дерек единодушным решением судей уступил Виталию Кличко в поединке за пояс WBC, а в октябре 2020 года британец единогласным судейским решением проиграл Александру Усику в бою за статус обязательного претендента на титул WBO.

Ранее сообщалось, что непобедимый британец Джо Джойс жестко нокаутировал экс-чемпиона мира и вызвал на бой Усика.

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