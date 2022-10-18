Хитрий Іран постачатиме Росії ракети, якими вбиватимуть українців - Reuters

В Ірані вважають, що постачання Росії зброї не робить їх учасниками війни.

Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники. Угоду уклали 6 жовтня.

Про це пише Reuters з посиланням на двох неназваних іранських дипломатів та двох чиновників з Ірану.

Угоду було укладено 6 жовтня. Тоді перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, двоє високопоставлених чиновників Революційної гвардії Ірану та офіційний представник Вищої ради національної безпеки відвідали Москву для переговорів з Росією щодо постачань зброї.

"Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема типу ракет Fateh і Zolfaghar", - сказав іранський дипломат, який знає про угоду.

Західні чиновники на умовах анонімності підтвердили цю інформацію. Водночас в Ірані вважають, що це не робить їх співучасниками злочину проти України, бо вони нібито виступають за "дипломатію" і передача агресорові зброї не суперечить резолюції Ради Безпеки ООН від 2015 року.

"Де їх використовують - це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом", - заявили іранські інформатори видання.

Аналітики вважають, що постачання Росії зброї може зашкодити стосункам Ірану з Європейським союзом та США. На Заході вже обмірковують те, як покарати іранську владу, хоча раніше Іран вів переговори про послаблення санкцій. Водночас іранські політики обурюються новими перспективами обмежень, мовляв усі ці санкції будуть "несправедливими". Росія просила Іран передати їм безпілотники Arash 2, проте Тегеран відхилив цей запит, побоюючись, що США отримають доступ до їхніх технологій.

Обстріли України іранськими безпілотниками

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати.

Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинічно це заперечує. Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном.

Український міністр наголосив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе, як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

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