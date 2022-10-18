Датчани назвали причину пошкоджень "Північних потоків"

Роботу здійснювали разом із Збройними силами Данії та у співпраці, зокрема, з датським агентством безпеки та розвідки.

Датські офіційні особи 18 жовтня підтвердили, що газопроводи Nord Stream 1 і 2 ("Північних потоків" 1 та 2) у Балтійському морі біля Данії отримали "великі пошкодження", причиною чого стали "потужні вибухи".

У своїй заяві поліція Копенгагена заявила про низку попередніх розслідувань "місць злочинів", передає AP NEWS.

"Це дуже серйозно, і це аж ніяк не випадково. Це не просто здається запланованим, а дуже добре спланованим", – сказав міністр оборони Данії Мортен Бьодсков телеканалу TV2.

Розвідувальне агентство та поліція вирішили створити спільну слідчу групу, яка займатиметься подальшим розслідуванням інцидентів, повідомили в поліції, додавши, що "неможливо сказати, коли можна очікувати завершення розслідування".

Раніше шведське агентство внутрішньої безпеки заявило, що його попереднє розслідування двох витоків ближче до узбережжя "посилило підозри в серйозній диверсії", а прокурор заявив, що докази були вилучені.

Шведська газета Expressen опублікувала відео пошкоджених трубопроводів біля Швеції та заявила, що принаймні 50 метрів (165 футів) металевої труби відсутні.

Вибухи на "Північних потоках": що відомо

26 вересня стало відомом про розгерметизацію двох ниток першого "Північного потоку" та однієї – "Північного потоку-2". Тоді у Кремлі "не виключали можливості саботажу". В Україні інцидент назвали "спланованим терактом та актом агресії Росії проти ЄС".

Нагадаємо, що "Північний потік" підірвали навмисне, про це заявляють розслідувачі зі Швеції. Докази свідчать про серйозний саботаж, ідеться в заяві шведської служби безпеки, однак деталей про те, як саме відбулися вибухи, не надають.

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