Датчане назвали причину повреждений "Северных потоков"

Работу осуществляли вместе с Вооруженными силами Дании и в сотрудничестве, в частности, с датским агентством безопасности и разведки.

Датские официальные лица 18 октября подтвердили, что газопроводы Nord Stream 1 и 2 ("Северных потоков" 1 и 2) в Балтийском море у Дании получили "большие повреждения", причиной чего стали "мощные взрывы".

В своем заявлении полиция Копенгагена заявила о ряде предварительных расследований "мест преступлений", передает AP NEWS.

"Это очень серьезно, и это отнюдь не случайно. Это не просто кажется запланированным, а очень хорошо спланированным", – сказал министр обороны Дании Мортен Бедсков телеканалу TV2.

Разведывательное агентство и полиция решили создать совместную следственную группу, которая будет заниматься дальнейшим расследованием инцидентов, сообщили в полиции, добавив, что "невозможно сказать, когда можно ожидать завершения расследования".

Ранее шведское агентство внутренней безопасности заявило, что его предварительное расследование двух истоков поближе к побережью "усилило подозрения в серьезной диверсии", а прокурор заявил, что доказательства были изъяты.

Шведская газета Expressen опубликовала видео поврежденных трубопроводов возле Швеции и заявила, что, по крайней мере, 50 метров (165 футов) металлической трубы отсутствуют.

Взрывы на "Северных потоках": что известно

26 сентября стало известно о разгерметизации двух нитей первого "Северного потока" и одной — "Северного потока-2". Тогда в Кремле "не исключали возможности саботажа ". В Украине инцидент был назван "спланированным терактом и актом агрессии России против ЕС".

Напомним, что "Северный поток" взорвали умышленно, об этом заявляют расследователи из Швеции. Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже, говорится в заявлении шведской службы безопасности, однако деталей о том, как произошли взрывы, не предоставляют.

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